Passante: il vertice romano riaccende scintille tra Bugani e Donini

"Dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto (Mit) non è arrivato alcun avallo al progetto caldeggiato dalla Regione. Il 'loro' Passante non si fa". Lo precisa Massimo Bugani, consigliere comunale a Bologna e collaboratore di Luigi Di Maio a Palazzo Chigi, che replica ai commenti di Stefano Bonaccini all'uscita l'incontro che si è avuto ieri tra la Regione Emilia-Romagna e il dicastero guidato da Toninelli.

Dal vertice romano infatti il dicastero a guida grillina non ha chiuso completamente la porta al progetto e dal ministero è uscita una nota dove si cita una 'soluzione condivisa' tra le due proposte, ovvero quella di allargamento stradale (voluta dalla Regione a guida Pd) e quella della banalizzazione del tratto, però senza interventi infrastrutturali di rilievo. Il ministero dei trasporti ha dichiarato inoltre di essere in attesa di altro materiale da autostrade, quindi la parola finale è di fatto rimandata alle prossime settimane.

Intanto però si riaccende lo scontro tra Bugani, big del Movimento e vicino a Luigi di Maio, e i vertici dem in Regione, come l'assessore ai trasporti Raffaele Donini. "Capisco un po' di nervosismo ma oggi abbiamo ascoltato un ministro della Repubblica", cioè Danilo Toninelli, "non un leader dei 5 stelle. Massimo Bugani? Era fuori dalla porta e probabilmente chi era nella stanza ha sentito cose che chi era fuori non ha sentito".

Donini rincara la dose. "Consiglierei ai guastatori di questo rapporto- afferma Donini parlando con la 'Dire'- di rassegnarsi al fatto che siamo davanti ad una relazione tra Governo e Regione, non tra forze politiche che si sfidano legittimamente su programmi diversi".

Pronta la replica di Bugani: "Se Donini vuole che gli dica 'stai tranquillo', io glielo dico volentieri. Se gli piace vivere nel mondo dell'ipocrisia renziana e delle vane illusioni, io glielo dico volentieri: Donini stai tranquillo". Controreplica del 5 stelle Massimo Bugani, che aggiunge: "Ma la realtà è che il Passante che ha in testa lui non si farà. Se ne faccia una ragione".

Anche Merola ha incalzato il M5S sulla questione del Passante, tirando in ballo gli investimenti previsti sul territorio "perché, se non c'è più la soluzione zero, come già si sapeva- afferma Merola in una nota- resta da capire se si utilizzeranno 800 milioni di euro, già finanziati. E tutto questo malgrado l'auspicata 'soluzione condivisa' del ministero non piaccia a Massimo Bugani, che fino alle elezioni europee preferisce la soluzione zero. Mi auguro che le contraddizioni di questo Governo non ci portino alla fine sotto zero", aggiunge il sindaco. "Non abbiamo mai parlato di soluzione 'zero' e Merola lo sa benissimo. La smetta di dire balle e stupidaggini" replica Bugani.