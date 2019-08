Passante: la bozza di accordo sul tavolo del Ministro

E' stata consegnata oggi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la bozza di accordo sul Passante sottoscritta da Regione, Città metropolitana, Comune di Bologna e Società Autostrade.

Il nuovo progetto per la realizzazione dell’ampliamento in sede di tangenziale e autostrada nel tratto bolognese è stato proposto dal ministro Danilo Toninelli.

“La bozza di accordo con le firme di Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana, Comune di Bologna e Società Autostrade inviata oggi – sottolinea Marco Monesi, consigliere delegato alla Mobilità sostenibile e Viabilità della Città metropolitana - torna ora nelle mani del MIT dopodiché l’iter dell’opera potrà riprendere, a partire dalla convocazione della Conferenza di servizi che confido giunga al più presto. La proposta del Ministero è assolutamente in linea con quella originale – prosegue Monesi – e per questo è stata accolta con favore, ora sembrerebbe singolare se non schizofrenico un ulteriore allungamento dei tempi”.

Passante, via libera del Comune. Lega e M5S votano contro

„Il 22 luglio scorso il cosiddetto addendum all'accordo tra ministero ed enti locali per realizzare l'opera aveva incassato l'ok del Consiglio Comunale, nonostante il voto contrario delle opposizioni. Critiche da Massimo Bugani a Ministro e Sottosegretario.