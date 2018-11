Pianerottolo instabile, chiuso passaggio pedonale

Da qualche giorno è parzialmente chiuso il pianerottolo in cima alla scaletta che da via del Faggiolo sale nella corsia direzione periferia di via Emilia Ponente, in corrispondenza del ponte sulla ferrovia (linea Bologna-Pistoia).

La decisione è stata presa a valle delle verifiche periodiche che il Comune effettua sui 72 manufatti principali che si trovano sul territorio cittadino. Il pianerottolo è interdetto da una transenna solo per metà, questo consente ai pedoni di continuare a scendere e salire la scala accanto al ponte, sul quale è in corso uno studio che permetterà al Comune di effettuare tutti gli interventi necessari, per i quali sono stati investiti 700mila euro. Entro la fine del mese di novembre Rfi concluderà invece i lavori di manutenzione straordinaria in corso sulla scala metallica che collega il ponte ferroviario al marciapiede di banchina.