Patente scaduta da 7 anni, sfugge al controllo e ferisce un militare

I Carabinieri hanno arrestato un 63enne italiano per resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale. E’ successo ieri notte in via Giuseppe Dozza, durante un servizio di controllo del territorio che una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Zola Predosa stava eseguendo in una zona dedita alla prostituzione. Alla vista di un automobilista che si era fermato per consentire la salita di un transessuale che si stava prostituendo, i militari hanno deciso di procedere al controllo del veicolo, invitando il conducente e il passeggero a esibire i documenti d’identità.

A quel punto, dopo aver esibito soltanto la carta di circolazione, con la scusa di cercare la patente di guida, l'automobilista ha messo in moto il veicolo ed è partito bruscamente, rischiando di investire uno dei due Carabinieri che stavano procedendo al controllo. Per evitare l’impatto, il militare si è ferito a una spalla.

Appresa la notizia, la Centrale Operativa ha avviato le ricerche dell'auto in fuga, fermandola poco dopo in via Bruno Camellini . Sentito dai militari, l'uomo in un primo momento ha spiegato di essere fuggito perché, vergognandosi di trovarsi in compagnia di un transessuale, non voleva farsi controllare. Altri approfondimenti investigativi, hanno rilevato, invece, che l’automobilista era sprovvisto della patente di guida, scaduta da sette anni. Ieri mattina, in sede di rito direttissimo, presso il Tribunale di Bologna l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato condannato a tre mesi e dieci giorni di reclusione.