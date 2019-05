Lutto a Castenaso, è morto Patrick: Bologna si mobilitò per lui

Patrick Majda non ce la ha fatta. Il 40enne di Castenaso, da mesi alle prese con una durissima malattia e in favore del quale era stata avviata una campagna social, alla quale avevano prestato il proprio volto anche Gianni Morandi, Daniele Silvestri e Stefano Mancinelli, è morto nella serata di ieri giovedì 16 maggio. A darne notizia è la compagna di Patrick, Luciana, che in questi mesi ha avviato una raccolta fondi straordinaria per continuare le cure all'estero, per la quale erano state raccolte decine di migliaia di euro.

"Ieri sera purtroppo il sorriso di Patrick si è spento -si legge nella fanpage 'Salviamo Patrick'- ma il suo ricordo resterà per sempre vivo nel mio e spero anche nel cuore di tutti voi che ci avete sostenuto in questa maledetta battaglia. La famiglia fa sapere che i funerali si terranno sabato 18 maggio alle ore 15.00 nella chiesa di San Giovanni Battista, in via Tosarelli 71, a Castenaso,