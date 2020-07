FOTONOTIZIA| 150 volte "Freedom for Patrick" all'aula magna di Unibo

E' stata inaugurata nella mattinata di oggi, 16 luglio, la grande installazione dal titolo "Seduti accanto a Zaki" nell'Aula Magna dell'Università di Bologna.

150 sagome dello studente dell'Alma Mater agli arresti ormai da oltre 5 mesi in Egitto, sua terra d'origine e, in attesta di rivederlo, l'Ateneo ha messo in campo una nuova iniziativa: 150 sagome di Zaky nei luoghi di studio Unibo, realizzate dall'artista Gialuca Costantini e, in questi giorni, esposte presso la Biblioteca Universitaria di Bologna.

Gli studenti, presso le biblioteche e sale studio di Bologna e dei suoi Campus, potranno studiare accanto all'immagine di Zaky che, a partire da settembre, occuperà le sedie libere per mantenere il distanziamento fisico anti covid.

"Il disegno di Zaky - afferma Gianluca Costantini - si rifà al disegno esposto anche in Piazza Maggiore, qualche settimana fa, ma senza il filo spinato, simbolo di tortura, fastidio e sofferenza. Le sagome realizzate per le sale studio dell'Alma Mater, vogliono rappresentare semplicemente uno studente e affermare contemporaneamente "siamo tutti Zaky".

Nei giorni scorsi il giudice ha prolungato nuovamente la detenzione dello studente.

