Loiano, oggi i funerali del sindaco Patrizia Carpani

Si svolgerà oggi alle 15, nella chiesa di San Giacomo a Loiano, il funerale della sindaca Patrizia Carpani, scomparsa l'altro giorno dopo un improvviso peggioramento del suo stato di salute. Per tutta la giornata di oggi 28 marzo, e domani 29, è stato proclamato il lutto cittadino.

Nata a Bentivoglio nell'aprile del 1957, Carpani si era insediata nel comune una trentina di anni fa e nel 2014 era stata eletta primo cittadino del Comune dell'Appennino. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto l'intera comunità.

Migliaia i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia da parte di conoscenti e colleghi. E gli amici più stretti, in suo suffragio, hanno deciso di avviare una raccolta donazioni da devolvere alla locale sezione della Croce Rossa Italiana, che sta cercando fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo di servizio.

"Sarà possibile contribuire in forma diretta attraverso alcuni punti di raccolta attivati in paese o a distanza tramite versamento sul conto bancario IBAN IT59U0311102402000000002271 intestato “Croce Rossa Italiana – Comitato di Bologna” specificando la causale “donazione in memoria del Sindaco Patrizia Carpani” - spiegano gli amici in una nota.