Loiano: è morta il sindaco Patrizia Carpani

E' morta Patrizia Carpani, sindaco di Loiano. La donna da qualche tempo era ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna, e questa mattina alle 8,30 si è spenta, circondata dall'affetto dei suoi cari.

Nata a Bentivoglio nell'aprile del 1957, nel 2014 era stata eletta primo cittadino del Comune dell'Appennino. La notizia della sua scomparsa si è subito diffusa a Loiano, tra lo sconcerto e lo sconforto dell'intera comunità.

"Ho appreso con grande dolore della scomparsa del sindaco di Loiano Patrizia Carpani - ha scritto il sindaco Merola - voglio esprimere il cordoglio mio, della Città metropolitana e della Conferenza dei sindaci a tutta la comunità di Loiano. Ci mancherà l’impegno di Patrizia, la tenacia, la voglia di lottare che non ha mai perso fino alla fine".

Centinaia i messaggi di cordoglio inviata alla famiglia e postati sui social. Dal Comune di Loiano così come da tutte le amministrazioni della Valle dell'Idice, dove Patrizia Carpani era presente non sono come primo cittadino, ma anche come rappresentante ed esponente dell'Unione.

Il sindaco di Ozzano Luca Lelli, a corredo di una foto con Patrizia Carpani postata su Facebook scrive: "Patrizia, in te ho trovato non solo una collega innamorata della sua comunità ma ho trovato soprattutto una donna forte. In un ambiente dove ‘si trova di tutto’ (come ovunque) è un privilegio trovare un’amica. Ciao Leonessa, ne ha vinte tante. Questa purtroppo no".