Trasporto, scuola e turismo: patto tra i Comuni di Castiglione dei Pepoli e Vernio

Trasporto pubblico locale e scambio ferro-gomma, scuola, promozione del territorio e turismo sono i temi alla base del patto di collaborazione stretto tra i Comuni di Castiglione dei Pepoli e Vernio. Le due amministrazioni infatti, sono d’accordo anche nel chiedere una rinnovata attenzione da parte delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna per i problemi specifici che riguardano territori così particolari, di montagna e di confine al tempo stesso.

Nei giorni scorsi a Montepiano l'incontro tra le due giunte, guidato dai sindaci Giovanni Morganti e Maurizio Fabbri , che si sentono alla guida non di due comunità di confine, ma semmai di cerniera tra due Regioni ricche di opportunità.

Patto di collaborazione

Al pirmo punto del patto il sistema di trasporto pubblico: la rete di autobus che da Prato raggiunge Castiglione e quella dei treni, utilizzatissimi dai pendolari per i quali vengono richieste più fermate e maggiore efficacia. Da tempo la collaborazione tra le due amministrazioni riguarda anche la scuola. Molti ragazzi della Val di Bisenzio frequentano l’istituto Caduti della Direttissima che comprende liceo scientifico, tecnico dell’economia e delle finanze, e professionale per la manutenzione e assistenza tecnica. Intanto il Comune di Vernio ha sottoscritto una convenzione con l'asilo nido di Castiglione che si aggiunge a quelle storiche con gli asili nido presenti in Val di Bisenzio. Altro tema caro alle due amministrazioni è il futuro del centro ricerche ENEA di Brasimone che, una volta partiti i progetti presentati, potrà rilanciare l'intera area sia in termini occupazionali diretti che di indotto.

Ampio il capitolo promozione del territorio su cui le due amministrazioni continueranno a lavorare insieme, a partire dal rafforzamento del progetto della Via della lana e della seta e dell’ospitalità diffusa. Impegno particolare è stato deciso per la valorizzazione dei prodotti tipici con il rilancio dello zuccherino e con l'obiettivo di arrivare al marchio “Appennino” ma anche per i tortelli di patate. Due prodotti d’eccellenza che caratterizzano la specificità di questo territorio di confine alla ricerca di riscossa.