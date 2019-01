Accoltellato a morte durante evento, bandiere a mezz'asta per il Sindaco di Danzica

Il Sindaco Virginio Merola ha disposto che domani, sabato 19 gennaio 2019, le bandiere del Comune di Bologna e della Città metropolitana siano disposte a mezz’asta e listate a lutto in occasione dei funerali, a Danzica in Polonia, del sindaco Pawel Adamowicz assassinato durante un evento di beneficenza. Adamowicz, 53 anni, era conosciuto per le sue posizioni liberali e da tempo era in rotta con il governo polacco. A compiere il gesto che gli è costato la vita, un 27enne.

Il Sindaco Merola, in qualità di sindaco della Città metropolitana, ha invitato tutti i colleghi a aderire a questa iniziativa che intende onorare la figura di un primo cittadino profondamente europeista e in prima linea nel riconoscimento dei diritti di tutti.