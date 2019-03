Unibo: cede pavimento durante lezione, paura tra gli studenti

Attimi di paura ieri pomeriggio in università. Una lezione è stata interrotta quando gli studenti hanno setito cedere il pavimento mentre erano seduti a fare lezione. Una lunga crepa è comparsa tra le sedie, scatenando il fuggi fuggi generale.

A cedere è stato il pavimento dell'aula 5 del complesso di via Cartolerie, mentre era in corso una lezione di Inglese. A denunciare l'episodio è la rete di studenti Link, per mezzo del collettivo 'Scioglielingue'.

"Gli addetti che sono intervenuti -spiega il collettivo- hanno detto che stava crollando il pavimento a seguito della formazione di una conca che, se fosse stata più profonda, avrebbe potuto creare una frattura e far crollare il soffitto della biblioteca, lo spazio situato immediatamente sotto l'aula interessata".

Secondo quanto riportato dagli studenti, anche un'altra aula attigua a quella interessata dal cedimento, sarebbe interessata da schicchiolii e rumori strani. "Sappiamo che la sede del Dipartimento di Lingue situata in Via Cartoleria è un edificio di vecchia data -Lisa Del Cucina del collettivo Scioglilingue di Link Bologna dichiara- e proprio per questo la messa in sicurezza e a nuovo degli spazi che attraversiamo ogni giorno non deve essere messa in secondo piano".