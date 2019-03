Primarie Pd, al circolo passepartout code ai seggi: buona l'affluenza alle 12

Paiono iniziate bene le elezioni primarie per il Pd bolognese. Al circolo Passepartout di via Galliera intorno a mezzogiorno erno una trentina le persone in coda al seggio. Code si registrano anche in altri circoli del pd emiliano, le cui foto stanno iniziando a diffondersi sui social. "Abbiamo 900 schede, ad ora ne sono andate via già più di 300" ammette uno dei ben informati sulle operazioni in corso.

Alle 12 in regione avevano votato in 82mila. Un dato vicino al traguardo dato informalmente dei 100mila votanti, ma lontano da quello delle ultime consultazioni, che avevano registrato circa 200mila voti espressi. L'affluenza è una incognita base in questa giornata di elezione, così come la percentuale che incoronerà il segretario eletto.