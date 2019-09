Investito dal treno in stazione: gravissimo un uomo

Momenti concitati oggi in stazione per un investimento di un pedone da parte di un treno in stazione. Centinaia di persone hanno assistito alla scena, avvenuta nel primo pomeriggio dove al binario tre era in transito un Frecciabianca diretto da Lecce a Milano.

L'uomo, un 70enne, è sopravvissuto all'impatto ma è caduto nella sede dei binari e ora è ricoverato ferito in gravi condizioni e in pericolo di vita al Maggiore di Bologna. La Polfer sta approfondendo la dinamica dell'accaduto, ma non si esclude un gesto volontario.

Per recuperare il ferito si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Il convoglio è poi ripartito, ma con un ritardo di oltre 40 minuti.