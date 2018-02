Pedo-pornografia, nel 2017 due arresti e 30 denunce in regione

“Nel 2017 sono stati 2 gli arresti effettuati per pedofilia online, con 30 denunciati, 209 siti monitorati, 39 perquisizioni effettuate e 42 siti web pedo-pornografici inseriti in black list". Sono i dati relativi al 2017 dell'attività della Polizia Postale, diffusi nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day 2018, volto a insegnare ai ragazzi e alle ragazze minorenni come tutelarsi dalle insidie della rete.

Quest'anno, la Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha organizzato un workshop sul tema del cyberbullismo negli Istituti scolastici delle province dell’Emilia Romagna. A Bologna l'incontro è previsto all'I.P.C. "Aldrovandi - Rubbiani", di via Marconi.

"Prevenzione e formazione -commenta il commissario Capo della Polizia postale dell'Emilia Romagna- "rimangono gli strumenti più efficaci per far sì che i giovani imparino a navigare con prudenza in internet e per aiutare, allo stesso tempo, i genitori a conoscere i mezzi a loro disposizione per proteggere i figli dai pericoli del web”.

Obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolandoli a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.