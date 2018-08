Bus gratis per pendolari treno: caos alle biglietterie, 'moratoria' di FS

Dopo le proteste dei pendolari per il caos alle biglietterie che rilasciano l'abbonamento valido anche per le corse gratuite sui bus Tper, il Gruppo Fs spiega in una nota che "per agevolare gli abbonati mensili che non hanno ancora richiesto la carta unica, Trenitalia e Regione Emilia-Romagna hanno concordato un periodo transitorio, fino a dicembre 2018, in cui sarà possibile, in attesa della carta unica, acquistare l'abbonamento integrato anche su supporto cartaceo nelle 23 biglietterie Trenitalia della regione e in tutti i punti vendita aderenti ai circuiti Sisal, Lottomatica e tabaccai".

A Bologna è attivo uno sportello dedicato al centro asssistenza clienti di Trenitalia, nell'ala ovest della stazione centrale, aperto dal lunedì al venerdi' dalle 6.30 alle 20.45, quello preso di mira oggi dalle lamentele dei pendolari. Lo sportello, annuncia il Gruppo Fs, "rimarrà operativo anche in questo fine settimana". Un altro sportello dedicato è stato attivato nella stazione di Reggio Emilia, dal lunedì al venerdi' dalle 7 alle 10 e dalle 14.30 alle 19. Nelle altre stazioni invece il rilascio avviene alle normali biglietterie, negli orari e giorni di apertura, ma con un "ulteriore potenziamento previsto per tutto il mese di settembre".

La carta unica Emilia-Romagna, ricorda Trenitalia, è in distribuzione già dal mese di aprile e si tratta di una tessera elettronica sulla quale sarà caricato il nuovo abbonamento integrato ferro-gomma. Per averla è necessario compilare un modulo, scaricabile anche on line, allegare una foto tessera ed esibire un documento di identità valido. E' dunque la prima emissione, spiegano dalle Ferrovie, quella con la procedura più complessa. Anche per questo è stato deciso di potenziare il servizio di rilascio dell'abbonamento, che può essere richiesto nelle 13 stazioni interessate dall'integrazione tariffaria: Bologna, Carpi, Cesena, Faenza, Ferrara, Forli', Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.