Bus gratis per Pendolari treno: card 'Unica' al via, code e problemi agli sportelli

Tra pochi giorni prenderà il via il cosiddetto 'bus gratis' per i pendolari, ovvero l'incorporazione in uno stesso abbonamento per chi deve spostarsi quotidianamente con il treno e poi prendere l'autobus in città.

La novità parte dal 1 settembre e in questi ultimi giorni in molti si stanno affrettando a ritirare la tessera magnetica 'Unica' di Trenitalia che serve per l'abbonamento integrato, con non pochi problemi e disservizi.

Il gruppo social dei pendolari ferrovia porrettana sta diventando un forum per chiedere e condividere informazioni, ma anche le testimonianze delle difficoltà incontrate allo sportello, tanto che il presidente del comitato Valerio Giusti ha preso carta e penna e scritto a Regione, Fer, Tper e Trenitalia per segnalare i disservizi e richiedere un numero verde per le informazioni.

"Ho fatto oggi la tessera e ho già caricato l'abbonamento per il mese di settembre: un'ora di fila stamane e tre ore questo pomeriggio" commenta una utente del gruppo, mentre in altri post si parla di file e tempi di attesa dai 20 minuti a un'ora.

I problemi maggiori riguarderebbero la scarsità di addetti agli sportelli (solo uno abilitato per ottenere la card 'Unica') e il rallentamento del sistema di riconoscimento e scansione dell'identità. Tante anche le domande e le voci che si rincorrono su una presunta validità dell'abbonamento mensile per godere dell'integrazione, stoppate subito dal presidente del comitato Giusti: 'Le indicazioni non valgono nulla e non ci mettono al riparo di controlli e sanzioni se non esce un comunicato ufficiale di Trenitalia'.

In ogni caso -stando a quanto riportato da Trenitalia- è possibile sottoscrivere la carta elettronica Unica anche dopo il primo settembre e usufruire ugualmente dell'integrazione tariffaria dell'abbonamento treno-bus. Per la sottoscrizione dell'abbonamento è possibile utilizzare anche la tessera Tper 'Mi muovo'.