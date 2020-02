Scritte razziste sulle pensiline bus, Tper: "Ripristinato il decoro dei luoghi"

"La manutenzione contro il degrado e l’inciviltà di chi danneggia beni comuni come le pensiline è una nostra sfida quotidiana anche se a volte non si riesce a tenere il passo con l’inciviltà di chi rompe, sporca o deturpa.

Quando le scritte hanno anche contenuti irricevibili l’azienda cerca sempre e in ogni caso di intervenire con la massima tempestività". Così l'azienda Tper in una nota, dopo alcune segnalazioni su web e gruppi Facebook di scritte "di possbile lettura razzista o intolleranti su alcune pensiline".

"Tper è intervenuta prontamente eliminando le scritte e ripristinando il decoro dei luoghi - continua l'azienda dei trasporti che ringrazia - chi ha fatto pervenire la segnalazione - e conclude - l’invito è a non esitare nel segnalare questo genere di situazioni anche con messaggio privato" alla pagina facebook di Tper.