People Mover: ancora prove di stabilità, non c'è ancora la data dell'avvio

"Sono iniziate giovedì 13 giugno le prove di agibilità preliminari alla conclusione della fase di pre-esercizio e al successivo rilascio del Nulla osta all’esercizio (NOE) al Marconi Express". Lo scrive la società nata per la costruzione e la gestione del collegamento rapido tra l’aeroporto Marconi e la città di Bologna.

"La Commissione incaricata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di svolgere tali prove sta programmando le fasi operative delle proprie verifiche anche in base ai risultati che riscontrerà nei prossimi giorni, non è pertanto stimabile a priori la durata dell'attività" continua la nota "non appena sranno disponibili, sul sito internet e sui canali social daremo aggiornamenti e informazioni sull'avvio del servizio".