People mover: l'inaugurazione si avvicina, ma manca la banchina in stazione

Il momento di inaugurare il People mover si avvicina, i lavori procedono, ma manca la banchina d'arrivo in stazione. Il Comune di Bologna dà la sveglia a Rfi, dettando tempi strettissimi per la progettazione e la realizzazione dell'opera.

Lunedì scorso infatti, il direttore del settore Mobilità di Palazzo D'Accursio, Cleto Carlini, ha dato il via libera allo schema di accordo attuativo con Rfi, proprio per la realizzazione del collegamento tra il capolinea del People Mover e l'atrio della stazione centrale, sul lato di via Carracci. Il problema è che ad oggi, "diversamente da quanto previsto nel progetto esecutivo della stazione Av di Bologna Centrale, rispetto al quale è stato integrato il progetto esecutivo dell'opera People Mover, non è ancora stata realizzata la banchina a servizio del futuro binario 15 e la scala mobile di collegamento col sottopasso".

Per il Comune è "necessario provvedere urgentemente alla realizzazione delle opere di integrazione tra il capolinea e la stazione ferroviaria al fine di non pregiudicare la conclusione dell'opera People Mover". Per questo, nello schema d'intesa vengono dati 15 giorni di tempo dalla firma dell'accordo per completare il progetto e 60 giorni dall'autorizzazione edilizia per realizzare le opere.

Il collegamento finale tra il capolinea del People Mover e l'atrio della stazione costera' oltre 65.000 euro a Rfi, che verserà la somma direttamente a Marconi Express, la società che realizza e gestisce la monorotaia e che i lavori.

L'opera servirà per "garantire l'integrazione della stazione capolinea del People Mover con la stazione alta velocità con il perfezionamento gestionale e tecnologico degli accessi, nonchè con il controllo dei flussi passeggeri" tra la stazione Fs e la monorotaia di collegamento con l'aeroporto.

La prima corsa è prevista a marzo 2019: primo biglietto a 8,50 euro. (dire)

LA NAVETTA SFRECCIA: GUARDA IL VIDEO