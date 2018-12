People Mover, Merola: 'Inaugura a giugno' e apre alla funivia per San Luca

"In settimana vado e ci salgo anch'io". Il sindaco Virginio Merola si prepara a testare di persona il People mover, facendo un giro sulla navetta che collegherà la stazione e l'aeroporto. L'entrata in esercizio del People mover, infatti, si avvicina. Anche se Merola opta per la cautela: "A giugno verrà inaugurato. Loro dicono maggio, ma io preferisco giugno cosi' sono sicuro". Ha detto ai microfoni di Punto Radio.

Nel frattempo, da Merola arriva un'apertura sull'ipotesi di rimettere in funzione la funivia di San Luca, particolarmente caldeggiata da Manes Bernardini di Insieme Bologna. "Finalmente il turismo sta aumentando" e quindi "dobbiamo dare un'offerta turistica aperta a tutta la città", è la premessa del primo cittadino che però invita a ricordare che venne chiusa perchè "i costi di gestione non lo permettevano".Detto cio', "se vogliamo approfondire e vedere chi puo' essere interessato ad una gestione turistica della cosa- afferma Merola- sarebbe sicuramente un vantaggio avere un accesso alla collina" e aggiunge "Tper mi dice che ci vogliono sei milioni di euro per rifare la funivia com'era prima, ma il punto non è il costo dell'opera- continua Merola- perchè oggi ci saranno anche delle innovazioni tecnologiche" meno care e "anche meno impattanti per l'ambiente": il vero tema è "capire tutti che, dopo averla costruita, bisogna che renda". In una simile prospettiva, "i dati del trenino fanno ben sperare", conclude il sindaco: "Io non sono per un no pregiudiziale, dico solo di ragionare bene insieme sui costi di gestione e su eventuali privati interessati". (dire)