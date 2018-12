VIDEO| Donini e Merola, primo viaggio sul People Mover

"Una emozione indescrivibile". Lo scrive sui social l'assessore regionale ai trasporti Raffaele Donini che ieri, insieme al sindaco Virginio Merola, ha testato il People Mover, la navetta che collega l'aeroporto Marconi alla stazione centrale:

"Tre anni fa lottavamo, contro chi non ci credeva, per aprire il cantiere e oggi, insieme al Sindaco Virginio Merola, facciamo il primo viaggio prova sul People Mover di Bologna. Sono ora in corso i test e le verifiche finali per inaugurare ufficialmente il servizio nella Primavera del 2019".