People Mover, Marconi Express: "Stiamo misurando la rumorosità"

Per i cittadini che vivono nelle zone del tragitto della monorotaia il People Mover è troppo rumoroso e chiedono dei controlli e delle barriere anti-rumore . Marconi Express, società di gestione del mezzo, in seguito alle lamentele replica: "Per rispondere con oggettività al disagio evidenziato dai cittadini rispetto al rumore prodotto dal Marconi Express, si stanno svolgendo rilevazioni con il supporto di una societa' specializzata in acustica".

In particolare "si evidenzia che tali rilevazioni erano previste e sono state fatte, ante operam, cioe' prima della costruzione, poi durante il cantiere e infine il concessionario le deve ripetere post operam, cioe' dopo l'avvio dell'esercizio", precisa ancora Marconi Express.

"Recentemente il Comune di Bologna, concedente dell'opera, ha richiesto a Marconi Express di anticipare queste ultime rilevazioni all'attuale fase ancora di test e pre-esercizio, al fine di poter verificare e registrare fin d'ora i livelli di impatto acustico per risolvere le eventuali anomalie nel piu' breve tempo possibile". La societa' "ha quindi riprogrammato l'attivita' di monitoraggio acustico assecondando la richiesta del concedente".

Inoltre, informa ancora l'azienda, la "collocazione dei punti di recepimento delle emissioni acustiche ('ricettori') e' stata rivista per coprire al meglio le zone abitate e maggiormente esposte. Nell'ambito delle prove in corso sui veicoli sono stati testati anche diversi tipi di ruotine laterali e quelle che si sono rivelate migliori in termini di assorbimento del rumore sono state in definitiva scelte. Sara' completato il loro montaggio a breve, prima di avviare i monitoraggi acustici descritti, al fine di poter avere una misurazione del rumore in una situazione analoga al vero e proprio esercizio". (Dire)