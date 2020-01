People Mover, avvio sempre più vicino: l'annuncio a giorni

Dovrebbe essere la volta buona, dopo tanti rinvii. Per martedì Marconi Express ha in serbo l'annuncio sull'avvio del People mover, la monorotaia che collega stazione centrale e aeroporto di Bologna. La conferenza stampa per l'annuncio dell'avvio dell'esercizio, al termine di una interminabile serie di test supplementari, è convocata per martedì prossimo, 21 gennaio (alle 10.15) proprio nella business lounge dell'aeroporto Marconi.

Marconi Express, recita il comunicato, "invita stampa, istituzioni e associazioni imprenditoriali del territorio alla presentazione delle ultime fasi che porteranno all'apertura del collegamento veloce tra la stazione e l'aeroporto di Bologna. Saranno presenti rappresentanti del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna". (Bil/ Dire)