Stazione-aeroporto in sette minuti. "Ci sarà anche un bus per residenti" | VIDEO

7 marzo. Questa la data ufficiale di avvio del People Mover il servizio di navetta veloce su monorotaia che collega la stazione centrale di Bologna e l'aeroporto Marconi, gestito dalla società Marconi Express Sp, che in vista dell'entrata in esercizio del sistema ha lanciato un nuovo sito con tutte le informazioni, consultabile in italiano e inglese.

Autobus via Saffi-Aeroporto

"Il concetto è quello di mettere in campo un servizio complementare per coprire tutte le fasce di utenza – afferma l'assessora alla mobilità Irene Priolo – non solo quelle bunisess o turismo, ma anche quella dei cittadini residenti di Bologna, oltre a coprire fasce orarie non coperte dal People Mover".

La linea, come del resto era stato già annunciato dall'assessora, sosituirà il Blq e arriverà in primavera. Probabilmente al costo di 4-5 euro. "Non sarà come il Blq, farà più fermate e il costo – continua l'assessora – sarà inferiore a quello del Blq, tenendo però conto della tariffa di 1,50 euro da aggiungere per il bagaglio a mano".