People mover, ancora test: apertura monorotaia slitta in autunno

Slitta ancora la partenza del People Mover, la navetta monorotaia che collegherà l'aeroporto Marconi alla stazione centrale. Si sono concluse le prove di agibilità sul mezzo, condotte dalla commissione del ministero dei Trasporti. E' la stessa Marconi Express a fare il punto sui test autorizzativi attraverso il proprio sito web.

I tecnici, informa la società di gestione della monorotaia, "hanno osservato il comportamento del sistema e degli operatori in simulazione di esercizio e nelle molteplici casistiche di emergenza previste dalla normativa. A ciò si è accompagnata un'approfondita analisi documentale delle certificazioni di tutte le componenti del sistema, cioè le parti infrastrutturali, la centrale operativa e i veicoli".

Nelle prossime settimane proseguiranno "come da programma" le verifiche richieste dai tecnici della commissione ministeriale, in vista dei sopralluoghi già calendarizzati a fine agosto. Tra le altre verifiche, si svolgeranno anche le prove di evacuazione. A seguire, è previsto il completamento della fase di pre-esercizio, al cui termine sarà rilasciato il Noe", il nulla osta all'esercizio che è l'ultimo timbro necessario per l'avvio del servizio, che dovrebbe dunque arrivare dopo fine estate.

Nel frattempo, informa ancora Marconi Express, "sta per terminare il monitoraggio acustico che, in accordo con il Comune di Bologna, concedente l'opera, la società Marconi Express ha anticipato alla fase di test e di pre-esercizio, al fine di poter verificare i livelli di impatto acustico per risolvere le eventuali anomalie nel più breve tempo possibile". I punti di recepimento delle emissioni acustiche, i 'ricettori', "sono stati ricollocati per coprire al meglio le zone abitate e maggiormente esposte".