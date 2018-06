People Mover, al cantiere Lazzaretto varati altri due veicoli

Sono andate a buon fine presso il cantiere Lazzaretto le operazioni di varo del terzo e ultimo veicolo del Marconi Express - People Mover.

La monorotaia dalla prossima primavera collegherà in 7 minuti e mezzo l'aeroporto Marconi con il centro di Bologna, con arrivo in stazione centrale.

Tutti e tre i mezzi previsti dal sistema di trasporto sono quindi da qualche giorno sulla nuova monorotaia di Bologna e vengono impiegati per completare le prove per il via libera alla messa in esercizio da parte delle autorità preposte.

Il sistema, con tre veicoli, può arrivare a trasportare circa 560 passeggeri all'ora per direzione.

Il Marconi Express, la navetta che in 7,5 minuti collegherà aeroporto e stazione, tecnicamente è un collegamento automatico da punto a punto in sede propria, una soluzione sicura e affidabile per un’utenza – quella dei passeggeri del trasporto aereo – che non può permettersi ritardi e ha bisogno di poter contare su frequenze rilevanti: l’attesa prevista, nei momenti di punta, sarà inferiore ai 4 minuti.