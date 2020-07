People mover, consigliere comunali in via Bertalia: "Qui non si dorme" | VIDEO

Nei panni dei residenti di via Bertalia per una sera, mentre il People Mover sfreccia per le prove di esercizio. È quello che hanno fatto le consigliere comunali Emily Clancy, Elena Foresta e Dora Palumbo (Coalizione civica, M5S, Nessuno resti indietro) per denunciare la situazione e chiedere un intervento del Comune.

"Ormai da anni riportiamo in Consiglio quanto denunciato dai cittadini e dalle cittadine residenti in prossimità del tracciato del People Mover – scrivono –, un'opera inutile e ad alto impatto acustico e ambientale che abbiamo sempre contestato. Abbiamo accolto l’invito dei residenti a metterci nei loro panni per una sera, visitando le loro case in questo periodo in cui il people mover passa per le prove di esercizio".

"Tuteliamo il diritto alla quiete, al riposo e alla salute. Chiediamo ancora una volta all’Amministrazione di risolvere il problema del rumore prima dell'avvio definitivo", concludono. "In alternativa i cittadini non riusciranno che a dormire sempre e solo nel breve intervallo dalle 24 alle 5 del mattino, quando non passano le navette".