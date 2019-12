Prima corsa del People Mover aperta al pubblico - VIDEO

La prima corsa del People mover sarà aperta al pubblico. A dirlo è il sindaco di Bologna, Virginio Merola, questa mattina in piazza Maggiore per la presentazione dei nuovi autobus a metano liquido di Tper. "Io sono andato a febbraio – ricorda il sindaco – mi hanno fatto fare un girettino. Come vedete non è ancora aperto, quindi parlerò dopo che sarà aperto al pubblico. Ma mi pare che si stia risolvendo".

Proprio ieri è arrivato il parere favorevole al regolamento di esercizio del People mover dall'Ufficio speciale trasporti del ministero, da cui ora si aspetta la data degli esami di abilitazione del personale addetto al controllo dei mezzi. Dopodiché scatteranno gli ultimi 15 giorni di pre-esercizio. A conti fatti, dunque, il mezzo potrebbe entrare in esercizio a gennaio. "Siamo pronti", assicura la presidente di Tper, Giuseppina Gualtieri. (San/ Dire)