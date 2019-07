Persiceto: 150 euro per rinnovare la PEC, ma il truffatore commette un errore

"Sono della Guardia di Finanza, deve versare 150 euro per rinnovare la sua PEC". Così un truffatore che si è spacciato per finanziere, ieri ha incastrato una 69enne di San Giovanni in Persiceto.

La donna ha ricevuto una telefonata e, come di prassi, è andata in confusione, ricaricando la cifra richiesta su una postepay, ma quando ha raccontato l'accaduto al figlio, ha scoperto di essere stata raggirata e ha sporto denuncia ai Carabinieri della stazione.

Il falso militare però ha commesso un errore poiché i Carabinieri sono riusciti a risalire all'intestatario del conto che è stato denunciato: si tratta di un 52enne bolognese con precedenti specifici, in pratica un truffatore seriale, ma un po' sprovveduto.

Si spaccia per finanziere, ma l'anziana non ci casca e prende il numero di targa