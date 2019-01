Persiceto: nei guai specialista del furto di biciclette

Uno specialista in furti di biciclette e stato denunciato per furto e ricettazione dai Carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto. Venerdì mattina è stato visto dai militari in borghese, in servizio di controllo in via Pirotti. Aveva appena divelto la catena di una bici posteggiata in una rastrelliera nei pressi del supermercato Coop, così è stato fermato.

Si tratta di un cittadino tunisino di 43 anni. I Carabinieri hanno proseguito anche la sua abitazione, dove sono state rinvenute due mountain bike e due bici da passeggio, tutte oggetto di furto.