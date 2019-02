Persiceto: deruba un anziano con la tecnica dell'abbraccio ma finisce in manette

Un saluto "affettuoso" per derubare gli anziani. E' l'ennesimo furto tecnica dell'abbraccio andato in scena a San Giovanni in Persiceto, dove una 20enne romena è stata arrestata dai Carabinieri.

Vittima del furto un anziano di Argelato che aveva appena fatto la spesa alla supermercato Coop di San Giovanni in Persiceto. La ragazza lo ha abbracciato e gli ha strappato la collanina dal collo. L'uomo ha gridato e un passante ha chiamato il 112. I Carabinieri hanno rintracciato la 20enne, con precedenti specifici, poco dopo arrestandola per furto con destrezza.