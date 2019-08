Incendio a Persiceto: a fuoco camion trasporto rifiuti, strada chiusa

Un mezzo pesante adibito al trasporto dei rifiuti che transitava sulla Provinciale Persicetana si è incendiato questa mattina poco prima di mezzogiorno.

All’altezza del civico 185, nella frazione di San Giacomo Martignone, ha dapprima preso fuoco il cassone nel quale

erano contenuti i rifiuti, poi le fiamme si sono propagate a tutto il mezzo. Da quanto si apprende il camion trasportava rifiuti di plastica selezionati dalla raccolta differenziata.

I vigili del fuoco del comando di Bologna sono intervenuti con le squadre e i mezzi dei distaccamenti di Zola Predosa , San Giovanni in Persiceto e con una autobotte proveniente dalla sede centrale di via Ferrarese. Per domare l’incendio è stato necessario chiudere al traffico la strada, la Persicetana. Non si registrano feriti. Sul posto, oltre al 115, sul posto anche i Carabinieri e la polizia locale.