Persiceto: violenta rissa tra giocatori di 'calcetto saponato', otto nei guai

Sono otto le persone denunciate per rissa dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto.

Gli uomini, cinque stranieri e tre italiani, di età compresa tra i 19 e i 30 anni, tutti giocatori di "calecetto saponato", si erano picchiati violentemente qualche sera fa, mentre si stava disputando la partita all’interno di un’area sportiva allestita durante una festa, e uno dei denunciati era rimasto lievemente ferito.

Gli episodi di violenza durante i match, talvolta anche amatoriali, sono abbastanza frequenti, All'inizio di maggio, al centro sportivo “Nicola Calipari” di Imola, durante la partita Tozzana Pedagna vs Crevalcore, era scoppiata una violenta rissa e due calciatori erano finiti in ospedale, uno con 40 giorni di prognosi per una frattura mandibolare e l'altro con 15 giorni per escoriazioni varie.