Morte Peter Fonda, la Cineteca distribuisce 'Easy rider' restaurato nelle sale italiane

In ricordo di Peter Fonda, la Cineteca di Bologna, dopo aver realizzato, in collaborazione con Sony Pictures Entertainment, il restauro di Easy Rider, e averlo presentato al festival di Cannes in maggio e al festival Il Cinema Ritrovato a giugno (all'invito l'attore "aveva risposto con grande affetto, senza purtroppo poter partecipare alla proiezione del film in Piazza Maggiore a Bologna a causa dell'aggravarsi della malattia"), la Cineteca di Bologna, distribuirà la pellicola nelle sale italiane dal 9 settembre e in anteprima dal 31 agosto al Cinema Lumiere di Bologna.

"Un film vivente e vibrante, ambizioso, coraggiosamente pieno di grandi innovazioni per Hollywood", dice il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli. "Easy Rider- sottolinea ancora Farinelli- ha inventato un nuovo modo di produrre, raccontare, girare e montare, intendere la colonna sonora (il rock diventa come il coro del film), ma anche un film dove emergono, ancora riconoscibili, i tratti della classicita': la moralità di Easy Rider è semplice come quella di un western, eccettuato il fatto che i suoi eroi sono i fuorilegge, mentre le canaglie sono rappresentate dai membri della legge e dell'ordine… A pensarci bene, Easy Rider non è più solo un film, appartiene piuttosto alla categoria del mito". (dire)