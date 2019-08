Accordo alla Philip Morris, in 74 verso stabilizzazione lavoro

Un accordo sui turni alla Philip Morris di Crespellano (Bologna), consentirà la stabilizzazione di 74 lavoratori precari. L'intesa, che riguarda la turnazione '5 per 3', prevede la trasformazione-assunzione di 74 contratti a termine o interinali entro la fine dell'anno, ma anche l'assunzione con contratto a tempo determinato di sei mesi di circa 130 addetti e un bonus pari a 60 euro per ogni straordinario prestato nei sabato produttivi nei soli turni della mattina o del pomeriggio (oltre alle maggiorazioni). Soddisfatta la Cgil per un "accordo che stabilizza i contratti precari e determina condizioni economiche migliori per i lavoratori, in attesa del rinnovo del contratto aziendale in scadenza a fine dicembre", commenta la Filctem. (Vor/ Dire)