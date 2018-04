Philip Morris, contratti non rinnovati: 'Americani che agiscono da italiani'

Contratti a tempo indeterminato, di un anno, di sei e tre mesi, non rinnovati alla Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, con due sedi, a Zola Predosa e a Crespellano, in grado di produrre fino a 30 miliardi di stick di tabacco per IQOS e "soddisfare la domanda internazionale dei Paesi dove è commercializzato". L'elegante 'device' a penna che riscalda il tabacco senza bruciarlo,"heat, not burn" appunto, è utilizzato da quasi 4 milioni di persone in 30 paesi, ma per essere commercializzato negli Stati Uniti, necessita del placet della FDA (Food and Drug Administration), l'ente governativo che fa capo al Dipartimento della Salute.

Il tallone d'Achille del colosso americano, con sede operativa a Losanna, sembra essere proprio la madrepatria. A gennaio infatti il comitato di studio convocato dalla FDA ha messo in stand-by Philip Morris per non aver provato in modo definitivo (e convincente) che IQOS possa ridurre dal 90 al 95 percento la tossicità, esponendo quindi gli utilizzatori a minori rischi di malattie da fumo. Come riporta la stampa americana, le azioni del gruppo erano calate del 6% durante la riunione del comitato, per poi perdere ancora il 2,8.

"Fino a gennaio era un ambiente motivante"

"Molti contratti a tempo indeterminato non sono stati rinnovati, compreso il mio, sono entrato a febbraio 2017 - ha detto a Bologna Today un ex dipendente che sembra ben informato sull'argomento - l'azienda aveva implementato sette linee di produzione per far partire il mercato americano, ma la FDA non ha ancora autorizzato la commercializzazione, quindi ne vengono utilizzate solo tre o quattro, talvolta una sola" e aggiunge "ho 25 anni e sono alla ricerca di un nuovo impiego, con loro ho lavorato con due contratti di sei mesi. Fino a gennaio era davvero un ambiente motivante, c'era aria di crescita, poi è subentrata l'ansia e lo stress, cambi di turno e ferie forzate".

"Grande delusione - per un 51enne che per la Philip Morris si è addirittura trasferito da una regione del centro Italia - non avremmo lasciato le nostre con queste prospettive, avessisi parlava di boom di assunzioni, ma sono stato messo a casa il 31 marzo, ho fatto una grande fatica a trovare un alloggio a Bologna ed è durato solo nove mesi, con un contratto prima di 6 e poi di 3. Ora cerco nuovamente lavoro. Nella mia vita professionale ho avuto la fortuna di lavorare per diverse multinazionali, ora siamo al paradosso, si guarda al costo del singolo operaio, mentre gli impiegati non sono mai in esubero".

'Sono americani, ma agiscono da italiani'

"Mi hanno detto che non c'è stato un calo delle vendite, ma solo che era finito il budget, ma chi è ancora dentro mi ha detto che nel periodo di Pasqua hanno impiegato solo due linee. Il nostro posto ora sarebbe stato preso da operaie donne, non è una discriminazione, anzi, è un lavoro duro e pesante, pare ci siano state assunzioni femminili". Secondo questo ex-lavoratore la Philip Morris ha due grandi problemi: "Sono sì americani, millantano la meritocrazia, ma sono in Italia e hanno a che fare con gli italiani, quindi si adattano, salvando chi vogliono salvare. Mi ha chiamato il chief leader un'ora prima della fine del turno per comunicarmi il non rinnovo, a fine aprile dovrebbero uscire altre persone, un'altra mazzata".