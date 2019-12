Incidente sui binari, paura a Piacenza: treni in ritardo, circolazione sospesa

Momenti di paura oggi pomeriggio di martedì 10 dicembre alla stazione ferroviaria di Piacenza. Intorno alle ore 16.30 l'ultimo carro (vuoto) di un merci è uscito dai binari e ha urtato un treno regionale fermo, prima del via per entrare in stazione, causando un lieve danno al convoglio. L'incidente è avvenuto nel tratto antecedente al ponte sul Po. Lo riferisce Il Piacenza.

"Appena passato il ponte il nostro treno ha frenato bruscamente e abbiamo sentito un boato", è la prima testimonianza di un pendolare a bordo del treno regionale, che stava facendo rientro a Piacenza da Milano, per dirigersi a Bologna. Al momento non vengono segnalati, fortunatamente, feriti, alcune persone hanno accettato le cure del 118 in via precauzionale, mentre il traffico ferroviario è bloccato tra Piacenza e Codogno. E' stato attivato un servizio di bus sostitutivi sia per il trasporto regionale per i treni a lunga percorrenza.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30

Sui binari stanno intervendo i tecnici Rfi per capire la dinamica dell'accaduto i Carabinieri, la Polfer. Sono in atto le operazioni di ripristino della linea ferroviaria che potrebbero durare alcune ore.

IL COMUNICATO DI RFI DELLE 18

"Circolazione sospesa dalle 16.20 fra Piacenza e Piacenza Ovest, sulla linea Milano – Piacenza – Bologna, a causa dello svio dell’ultimo carro di un treno merci, non di proprietà del Polo Mercitalia. Una vettura del treno regionale 2281, ferma al segnale di ingresso della stazione, ha riportato lievi danni che non ne compromettono l’operatività. Nessun viaggiatore presente a bordo del treno risulta ferito".