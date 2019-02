A Pian del Voglio wi-fi gratuito in piazza

Wi-fi libero e completamente gratuito a Pian del Voglio. Per accedere alla nuova rete “Emilia-Romagna Wi-fi” di Lepida (società strumentale di Regione Emilia-Romagna che si occupa di rete informatiche) non è necessaria alcuna autenticazione, è sufficiente infatti essere dotati di smartphone, tablet o pc portatili. C’è anche una seconda rete wi-fi disponibile, denominata “Wisper”, che invece è riservata a chi si è autenticato tramite il servizio Federa.

"Il collegamento è stato reso possibile grazie al lavoro congiunto dell’ufficio informatico dell’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese e dell'ufficio tecnico del Comune di San Benedetto Val di Sambro che ha sostenuto parte della spesa necessaria per realizzare questa nuova connessione libera, integrando le risorse provenienti da un bando di Lepida. Il bando è lo stesso che ha consentito di ottenere diversi accessi wi-fi anche in altri comuni", si legge nella nota.

Quelli di Pian del Voglio infatti si aggiungono agli accessi già disponibili da tempo a San Benedetto Val di Sambro (in piazza ed in biblioteca) e a Madonna dei Fornelli, Marzabotto, Vergato, Castel d’Aiano, Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Lagaro, Bombiana, Pietra Colora, Rocca Pitigliana, Monzuno, Monte Acuto Ragazza, Pian di Setta e in altre aree dell’Appennino bolognese. La mappa dei punti di accesso completa è disponibile su http://wifi.lepida.it/. Altri punti di accesso sono in previsione a Camugnano e Castel di Casio.

Il sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni sottolinea l’importanza di questo intervento, spiegando che i nuovi servizi sono fondamentali per la crescita del territorio: "Su questo fronte a Pian del Voglio stiamo lavorando da tempo. Il wi-fi è diventato importante non solo tecnologicamente, ma anche e soprattutto sul fronte della comunicazione: speriamo che il servizio, rivolto a residenti e turisti, possa contribuire alla promozione delle piazze del magnifico centro storico di Pian del Voglio".