Esplosione a Pian di Venola: "marmotta" al bancomat, 10mila euro in strada

E' il quarto sportello bancomat fatto saltare in pochi giorni quello della Emilbanca, sulla Porrettana a Pian di Venola, nel territorio di Marzabotto.

Alle 4 di questa notte, una "marmotta esplosiva" ha anche distrutto i locali. La quantità di denaro rubato è in corso di valutazione, ma i ladri, probabilmente messi in fuga, hanno lasciato a terra circa 10mila euro. Ai Carabinieri intervenuti poco dopo l'esplosione, una testimone ha riferito di aver visto 2 o 3 persone salire a bordo un'auto scura di grossa cilindrata per poi fuggire a tutto velocità.

Saltano in serie gli sportelli Emilbanca

Il 16 febbraio l'assalto esplosivo in via Galliera a Funo di Argelato, il 21 quello di Bentivoglio, nella frazione di San Marino, in via Saletto, mentre il 22 è toccata alla Bper di Valsamoggia, nel territorio di di Castello di Serravalle.