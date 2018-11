"Piano Freddo", a disposizione anche i locali di Villa Serena

Anche per l'inverno 2018-2019 il Comune di Bologna utilizzerà i locali di Villa Serena, in via della Barca, per aumentare i posti disponibili per il Piano freddo. A questo scopo, infatti, il settore Patrimonio di Palazzo D'Accursio ha approvato un atto che revoca temporaneamente l'assegnazione dell'immobile al quartiere Borgo Panigale-Reno per trasferirla all'area Welfare e Promozione del benessere di comunità.

L'assegnazione temporanea, "ai fini della realizzazione del Piano freddo 2018-2019", sara' valida dal prossimo 12 novembre al 31 marzo dell'anno prossimo. "A seguito di verifiche effettuate dal settore Edilizia e Patrimonio e dal settore Manutenzione, a cui sono sono seguiti gli interventi di messa in sicurezza- si specifica della determina- l'area Welfare e Promozione del benessere di comunita' potra' usufruire esclusivamente del piano terra e dell'area di pertinenza". Nell'area di pertinenza, in particolare, saranno collocati due containers per servizi docce. (Dire)