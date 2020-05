Coronavirus. Senza fissa dimora, accoglienza straordinaria prorogata fino al 31 maggio

L'accoglienza straordinaria alle persone senza dimora, vista l’emergenza sanitaria ancora in corso, continuerà fino al 31 maggio per offrire protezione in sicurezza e nel rispetto delle misure di distanziamento sociale, con le stesse modalità messe in campo durante il Piano Freddo.

Il Comune di Bologna - come si legge in una nota - ha deciso di proseguire la modalità straordinaria di accoglienza delle persone inserite nel Piano Freddo offrendo loro la possibilità di rimanere all'interno delle strutture 24 ore al giorno.

Rimangono allestite fino al 31 maggio dunque anche le quattro tensostrutture attrezzate con tende e tavoli davanti alle strutture di via Pallavicini, via del Lazzaretto, Villa Serena e Centro Beltrame. Anche quattro parrocchie proseguono fino al 31 maggio l’apertura straordinaria.

Le persone accolte con questa modalità sono attualmente 220. Nelle strutture la consegna dei pasti è offerta dalla Caritas Diocesana. Proseguono fino al 31 maggio anche le modalità di lavoro del servizio Help Center-Città Prossima, che ha istituito uscite serali dalle 20 alle 24 il lunedì, martedì e mercoledì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche a maggio i volontari di Croce Italia continuano a uscire due volte alla settimana per monitorare la salute delle persone in strada. Infine, l’Unità di strada per le tossicodipendenze prosegue l’attività in modalità mobile dalle 10 alle 16.30 il lunedì, mercoledì e giovedì, e dalle 16 alle 19 il martedì e venerdì.