Neve in arrivo e temperature giù, in campo spazzaneve e spargisale

Dal primo dicembre è attivo il Piano Neve del Comune di Bologna, con in dotazione quest'anno 196 spazzaneve a disposizione e 44 mezzi spargisale. L'azione delle benne è prevista quando la neve supera i cinque centimetri di spessore, mentre gli spargisale vengono allertati quando le previsioni danno ghiaccio in formazione. Tutti i mezzi in ogni caso vengono attivati non appena si hanno previsioni verosimilmente affidabili dal punto di vista meteo.

Dal momento della attivazione la priorità è data dai circa 550 chilometri di strade comunali primarie interessate dal trasporto pubblico, quelle a grande percorrenza e quelle collinari dove la circolazione è più rischiosa.

Il primo passaggio dei mezzi serve a consentire il transito dei bus e delle auto, poi il percorso si ripete per pulire anche passi carrai, isole per la raccolta dei rifiuti, attraversamenti. Dopo due passaggi, a seconda della situazione, si valuta se ripetere il percorso principale o spostare i mezzi su 410 chilometri di strade secondarie.

Negli edifici scolastici di proprietà comunale che ospitano nidi, scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, il Comune si occupa di pulire i percorsi di accesso alle strutture (marciapiedi esterni e ingressi). Viene pulita anche la viabilità pedonale di accesso alle sedi dei Quartieri e dei principali edifici pubblici. Oltre alle strade, il Comune interviene anche con squadre manuali e mini pale meccaniche per pulire le principali fermate dei bus e del Servizio Ferroviario Metropolitano.

L’attività antighiaccio invece si attiva in caso di temperature rigide con valori elevati di umidità. Lo spargimento del sale interessa i punti critici della viabilità come ponti, rotonde, cavalcavia, sottopassi, zone collinari, in cui è più probabile la formazione di ghiaccio al suolo.