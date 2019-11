Traffico e piano mobilità, Priolo rivendica: "Sì, è una guerra alle auto"

Lo dice chiaro e tondo Irene Priolo, assessora alla Mobilità del Comune di Bologna, che risponde così alle critiche ricevute ieri sul piano della mobilità sostenibile dalla federazione delle concessionarie di auto dell'Ascom. Priolo, intervenuta questa mattina all'incontro sul Pums organizzato da associazioni ambientaliste, dei ciclisti e dei pendolari, tiene dunque il punto e non arretra di un millimetro.

"Sì, per quanto mi riguarda è una guerra alle auto -contrattacca Priolo- nel Pums c'è scritto che dobbiamo ridurre di 440.000 veicoli, come faccio a dire 'avanti tutta' con le auto? Certo che è una guerra alle auto, perché il Pums guarda alla mobilità sostenibile come sistema di soluzione dei problemi. Le scelte che stiamo facendo sono difficili e c'è un livello di gestione del conflitto che ritorna in casa all'amministrazione comunale. Ma arriva un momento in cui le scelte le devi fare, perché altrimenti non succede niente".

Per rafforzare il concetto, Priolo racconta un episodio. "Un cittadino mi ha chiesto se sono matta ad avere recapitato, in questa fase, le raccomandate della Ztl ambientale- dice Priolo- perché dal punto di vista politico siamo in fase elettorale per le regionali a gennaio. E questa ovviamente è una cosa che cambia le consuetudini dei cittadini. Io gli ho risposto che per le scelte non popolari non c'è mai una stagione giusta, che l'amministrazione comunale ogni anno affronta un'elezione. Se io dovessi guardare a questo, non farei niente. La Ztl ambientale da gennaio è una realtà, difficile e complessa. Ma è una realtà", afferma l'assessora.

(San/ Dire)