Pianoro: bomba da 500 libbre, 2 settembre maxi-evacuazione: tutte le info

Pianoro e parte di Bologna si preparano alla maxi-evacuazione prevista per domenica 2 settembre, quando sarà rimossa la bomba aerea di 500 libbre, rinvenuta in via Savena, in località Pian di Macina.

Tutti i cittadini residenti nel raggio di 1840 metri dal punto del ritrovamento dell’ordigno bellico, dovranno lasciare le proprie abitazioni, fino al termine delle operazioni. Prefettura e Comune di Pianoro fanno sapere che le operazioni si svolgeranno anche in caso di pioggia.

L'unità di crisi sarà istituita nella sede Arcobaleno di via Nazionale, 58, località Cartaria di Sesto.

La danger zone

Non si potrà più entrare nella Danger Zone dalle 7.30, mentre gli abitanti dovranno uscirne entro le 8. Personale addetto suonerà ai campanelli per verificare l'uscita dalle abitazioni di tutti i cittadini. La conclusione delle operazioni, con conseguente possibilità di rientro presso le abitazioni, verrà pubblicata sul sito e sulla pagina Facebook del Comune di Pianoro.

L’evacuazione avrà luogo a partire dalle 7 sino alle 14, salvo complicazioni.

I punti di accoglienza

- Il Rifugio - via Roma, 17 - Pianoro Vecchio - referente sig Giorgio 3393009943

- Circolo ARCI - via Valle Verde, 1/2 - Rastignano - referente Alessia 3488425843

- Nuova Parrocchia di Rastignano - via Montesole - Rastignano - referente Don Giulio 051 744143

Per tutti coloro che hanno bisogno di assistenza per lo spostamento di persone con difficoltà motoria, è possibile chiamare la Pubblica Assistenza di Pianoro al numero 051774540 dalle 9 alle 12, e dalle 15 alle 18 di venerdì.

