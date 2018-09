Disinnesco ordigno a Pianoro: operazione conclusa, bomba fatta brillare

La bomba è stata disinnescata e ora i residenti possono ritornare dentro le proprie abitazioni. E' finita la prima fase della rimozione della bomba bellica rinvenuta a Pian di Macina, per la quale era stata predisposta una danger-zone di oltre un chilometro e mezzo.

A dara l'annuncio della cessata emergenza è stato il comune di Pianoro. Dopo il despolettamento, i militari del genio Ferrrovieri di Castel Maggiore hanno portato l'ordigno in una vicina cava, solitamente utilizzata in questi casi per fare brillare la vecchia bomba aerea.