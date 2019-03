Pianoro, cane investito da auto pirata: volontari lanciano appello

Appello dell'oasi felina di Pianoro per cercare di risalire al conducente che ieri mattina ha investito un cane nella strada di collegamento tra Pianoro e Botteghino di Zocca. L'animale, gravemente ferito, è poi spirato qualche ora dopo all'ospedale veterinario di Ozzano, trasportato da un volontario dell'oasi, che oggi rilancia l'appello, allegando una foto con dei detriti verosimilmente riconducibili all'auto coinvolta nell'incidente. "Non chiediamo di giudicare -scrivono i volontari dell'oasi via social- ma chiediamo di fornire elementi utili per capire cosa sia successo". Il fatto sarebbe stato denunciato ai Carabinieri.