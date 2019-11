Spaccio a Pianoro: va in caserma a chiedere gli atti ed esce in manette

Dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale, domenica si è recato alla caserma di Pianoro per avere gli atti del sinistro, ma ne è uscito in manette.

I Carabinieri sapevano qualcosa in più sul conto di un cittadino albanese di 31 anni, regolare sul territorio italiano e residente in paese, per i suoi precedenti per spaccio, quindi lo hanno perquisito trovandogli in tasca 7 grammi di marijuana. Decisi ad andare in fondo alla faccenda, hanno proseguito l'indagine nell'abitazione dell'uomo, dove sono stati rinvenuti 5 grammi di cocaina, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, facendo così scattare le manette.

Ha atteso agli arresti domiciliari il processo per direttissima in programma per oggi.