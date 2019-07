Incidente a Pianoro: frontale tra un'auto e un furgone, un ferito grave

Brutto incidente in via Zena a Pianoro, dove oggi pomeriggio un furgoncino e una Ford Ka si sono schiantati frontalmente. Un impatto violentissimo, la cui dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto non è appena è stato lanciato l'allarme.

Dai primi rilievi sembra che uno dei due veicoli abbia invaso la corsia di marcia opposta, e in seguito all'incidente la donna alla guida della Ford ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada, ma tutto è ancora al vaglio degli agenti che stanno eseguendo i dovuti rilievi.

La donna è rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto, e per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sul posto i sanitari del 118 e la pubblica assistenza di Pianoro, ma viste le sue condizioni, l'automobilista è stata trasportata al pronto soccorso in condizioni di media gravità con l'elisoccorso.

Indagini per capire la causa dell'incidente sono ancora in corso.