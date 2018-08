Pianoro, frana in via Ponticelli: rischio caduta massi, divieto di transito

A Pianoro la via Ponticelli è stata chiusa al traffico per movimento franoso. Oltre a liberare la strada occorre mettere in sicurezza le aree interessate dal rischio distacco massi.

Lo rende noto il sindaco Gabriele Minchetti che illustra le modifiche al traffico previste dall'ordinanza:

- il DIVIETO DI TRANSITO, con esclusione dei residenti di via Ponticelli 1-3 e del borgo di Antigola, nella via Ponticelli tra l'incrocio con via Cà di Lavacchio e il civico 1-3 di via Ponticelli;

- il DIVIETO DI TRANSITO, con esclusione dei residenti del borgo di Antigola, nella via Ponticelli tra il civico 1-3 e il borgo di Antigola;

- il DIVIETO DI TRANSITO, con esclusione dei residenti di via Ponticelli 5, nella via Ponticelli tra l'incrocio con via Cà del Monte e il civico 5 di via Ponticelli;

- il DIVIETO DI TRANSITO, per chiunque, nella via Ponticelli tra il civico 5 e circa 200 metri prima dell'incrocio tra via Ponticelli e la strada vicinale di Antigola;