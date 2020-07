Pianoro, prima l'abbraccio poi via il Rolex: in manette fratello e sorella

Due cittadini romeni sono stati arrestati dai Carabinieri per furto. A chiamare il 112 è stata la vittima, un uomo di 67enne di Pianoro che ha riferito di essere stato avvicinato in via Gramsci da un uomo e una donna sui 30 anni che hanno chiesto un'informazione per poi ringraziarlo con un abbraccio e salire a bordo di una Honda Civic.

Dopo "l'incontro" il 67enne si è accorto di non avere più al polso il suo orologio Rolex del valore di circa 15mila euro e ha chiamato il 112. I militari si sono messi alla ricerca dell'auto, fermata dopo pochi minuti nella frazione di Rastignano.

A finire in manette sono stati fratello e sorella di 28 e 29 anni. La donna in particolare era destinataria di un mandato di cattura per reati messi segno a luglio del 2019 proprio con la tecnica dell'abbraccio nel novarese.

Un episodio simile era accaduto invia Murri ai danni di una 87enne.